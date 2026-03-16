Герасимов заявил о неспособности ВСУ остановить наступление на востоке Запорожской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у Украины не получается остановить наступление российских войск на востоке Запорожской области.

"Войска группировки "Восток", несмотря на попытки украинского командования остановить наше наступление в восточной части Запорожской области, уверенно удерживают инициативу и активно продвигаются в западном направлении", - сказал Герасимов на совещании в "Южной" группировке войск.

"Одновременно с этим частью сил группировка отражает многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское", - заявил Герасимов.

"Только на этом направлении в течение февраля - марта противник потерял более 2,5 тысяч человек личного состава, уничтожено свыше 120 единиц техники", - сообщил начальник Генштаба.