Герасимов заявил о наступлении российских войск в направлении Доброполья

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские силы наступают в направлении города Доброполье, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Наиболее упорные бои идут в полосе ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части группировки развивают наступление в направлении Доброполья", - сказал Герасимов на совещании в "Южной" группировке.

"Завершается освобождение населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое", - заявил он.