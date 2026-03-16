Военные РФ сообщили о контроле более чем над половиной города Красный Лиман

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ведут активные боевые действия в районе города Красный Лиман, более половины его территории под контролем группировки войск "Запад", сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Наиболее активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки ведут бои по освобождению Красного Лимана. Под контролем группировки "Запад" находится более половины города", - заявил Герасимов в ходе посещения пункта управления группировки войск "Южная".

По его словам, в марте группировка "Запад" взяла под контроль населенные пункты Дробышево, Яровая, Сосновое. "Завершается освобождение Александровки", - добавил Герасимов.