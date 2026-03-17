Более 68 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварий

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в 102 населенных пунктах 12 районов Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике во вторник.

"По состоянию на 8:05 по московскому времени 17 марта в результате аварийного отключения без электроснабжения остаются 102 населенных пункта в 12 муниципальных районах Дагестана с населением 68264 человека, из них 17250 детей", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в зоне отключения также находятся 153 социально значимых объекта.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 39 человек и 13 единиц техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - к 21:00 по московскому времени вторника.

Ранее сообщалось, что 16 марта из-за аварии произошло отключение электроснабжения в 16 селах двух районов Дагестана с населением почти 5 тыс. человек.

Спасатели накануне предупредили о прогнозируемых в республике 16-17 марта снегопаде и обильных дождях.