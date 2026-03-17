Калужский губернатор сообщил об уничтожении девяти БПЛА над областью

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Над Калужской областью ПВО уничтожила за ночь девять беспилотников, обошлось без жертв и разрушений, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"БПЛА были нейтрализованы над Барятинским, Боровским, Жуковским, Кировским и Москальским округами. На местах работают оперативные группы.

Региональное управление МЧС сообщило о введении беспилотной опасности в субботу, 14 марта. Об отмене опасности не сообщалось.