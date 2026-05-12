В Оренбурге из-за атаки БПЛА повреждена крыша жилого дома

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Оренбурге в результате атаки БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома и остекление, сообщил губернатор области Евгений Солнцев во вторник.

"По данным оперативных служб, пострадавших в результате атаки вражеским БПЛА на многоквартирный дом в Оренбурге нет", - написал он.

Всех жильцов дома эвакуировали и предложили поселить их в гостинице. Пока на переезд согласилась одна семья.

На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, представители городской и областной власти.

"Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил Солнцев.