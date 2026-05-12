В Оренбурге из-за атаки БПЛА повреждена крыша жилого дома
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Оренбурге в результате атаки БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома и остекление, сообщил губернатор области Евгений Солнцев во вторник.
"По данным оперативных служб, пострадавших в результате атаки вражеским БПЛА на многоквартирный дом в Оренбурге нет", - написал он.
Всех жильцов дома эвакуировали и предложили поселить их в гостинице. Пока на переезд согласилась одна семья.
На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, представители городской и областной власти.
"Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил Солнцев.