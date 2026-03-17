Под Славянском-на-Кубани мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Фрагменты беспилотников обнаружены по 16 адресам в городе Славянске-на-Кубани и его окрестностях: один человек пострадал, есть повреждения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Фрагменты беспилотников упали в самом городе, еще в одном случае - в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани. Пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков БПЛА повреждены как минимум один фасад жилого здания и кровля, а также окна в нескольких домах. Кроме того, фрагменты беспилотников упали на территории домовладений.

Муниципальные комиссии по оценке ущерба проводят обследование по всем адресам, по которым поступила информация. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.