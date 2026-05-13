На промобъекте под Уфой ликвидировали открытое горение

Продолжаются поиски нескольких человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на линейной производственно-диспетчерской станции в районе села Нурлино Уфимского района, сообщило управление МЧС по Башкирии.

Пожар тушат 60 человек и 23 единицы техники, организована работа двух боевых участков.

В результате пожара есть пострадавшие, они доставлены в ожоговый центр. Проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.

На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее сообщалось, что пожар на линейной производственно-диспетчерской станции у села Нурлино Нурлино произошел из-за нарушения технологического процесса. Пострадали три человека.

В пресс-службе АО "Транснефть-Урал" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") заявили, что пострадавшие - сотрудники подрядной организации, которые выполняли зачистку выведенного из эксплуатации резервуара от донных отложений. "Произошло воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием внутри обвалования" - говорится в сообщении.

Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, которые находились на площадке в момент ЧП.

ЛДПС "Нурлино" - крупнейшая станция трубопроводной системы АО "Транснефть-Урал". Мощности "Нурлино" обеспечивают транспортировку по магистралям УБКУА (Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск) и НКК (Нижневартовск - Курган - Куйбышев) к нефтепроводам, находящимся в зоне ответственности ПО "Транснефть - Прикамье" и АО "Транснефть - Приволга".