Поиск

На промобъекте под Уфой ликвидировали открытое горение

Продолжаются поиски нескольких человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на линейной производственно-диспетчерской станции в районе села Нурлино Уфимского района, сообщило управление МЧС по Башкирии.

Пожар тушат 60 человек и 23 единицы техники, организована работа двух боевых участков.

В результате пожара есть пострадавшие, они доставлены в ожоговый центр. Проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.

На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее сообщалось, что пожар на линейной производственно-диспетчерской станции у села Нурлино Нурлино произошел из-за нарушения технологического процесса. Пострадали три человека.

В пресс-службе АО "Транснефть-Урал" (дочерняя организация ПАО "Транснефть") заявили, что пострадавшие - сотрудники подрядной организации, которые выполняли зачистку выведенного из эксплуатации резервуара от донных отложений. "Произошло воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием внутри обвалования" - говорится в сообщении.

Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, которые находились на площадке в момент ЧП.

ЛДПС "Нурлино" - крупнейшая станция трубопроводной системы АО "Транснефть-Урал". Мощности "Нурлино" обеспечивают транспортировку по магистралям УБКУА (Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск) и НКК (Нижневартовск - Курган - Куйбышев) к нефтепроводам, находящимся в зоне ответственности ПО "Транснефть - Прикамье" и АО "Транснефть - Приволга".

МЧС Транснефть Уфа Башкирия Нурлино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Врио главы Брянской области после отставки Богомаза назначен Егор Ковальчук

Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

 Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

На промобъекте под Уфой ликвидировали открытое горение

В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

 В Москве запретили публикацию фото и видео последствий атак БПЛА

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

Сергей Алексашенко оштрафован на 50 тысяч рублей за фейки об армии

Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

 Путин заявил о применении на СВО подвижных комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Путин посетил предприятие, где разрабатывались стратегические ядерные ракетные комплексы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9370 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2173 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов