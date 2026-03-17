Бывший начальник отдела ЦНИИ Минобороны РФ приговорен к 11 годам заключения

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Суд приговорил начальника отдела 3-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Евгения Лайко к 11 годам заключения, признав его виновным во взяточничестве и многомиллионном мошенничестве, сообщил Следственный комитет РФ (СКР).

"Приговором Московского гарнизонного военного суда Лайко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 9 млн рублей", - говорится в сообщении СКР, размещённом в мессенджере Мах во вторник.

Кроме этого, отметили в ведомстве, суд лишил Лайко воинского звания "подполковник", государственных наград и конфисковал в доход государства более 13,5 млн рублей.

"Следствием и судом установлено, что в 2020 году научно-исследовательским институтом заключены многомиллионные контракты на разработку специальных программ и изделий. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Лайко", - информирует СКР.

По версии Следственного комитета, в 2021-2025 годах офицер "получил взятки в особо крупном размере от исполнительного директора ООО "НПП "Александр" за заключение с указанной коммерческой организацией контрактов, а также за общее покровительство при выполнении работ".

"Кроме того, Лайко, путем предоставления недостоверных сведений о реализации изделий, совершил многомиллионное хищение денежных средств", - добавили в ведомстве.