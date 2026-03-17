Бывший начальник отдела ЦНИИ Минобороны РФ приговорен к 11 годам заключения

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Суд приговорил начальника отдела 3-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Евгения Лайко к 11 годам заключения, признав его виновным во взяточничестве и многомиллионном мошенничестве, сообщил Следственный комитет РФ (СКР).

"Приговором Московского гарнизонного военного суда Лайко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 9 млн рублей", - говорится в сообщении СКР, размещённом в мессенджере Мах во вторник.

Кроме этого, отметили в ведомстве, суд лишил Лайко воинского звания "подполковник", государственных наград и конфисковал в доход государства более 13,5 млн рублей.

"Следствием и судом установлено, что в 2020 году научно-исследовательским институтом заключены многомиллионные контракты на разработку специальных программ и изделий. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Лайко", - информирует СКР.

По версии Следственного комитета, в 2021-2025 годах офицер "получил взятки в особо крупном размере от исполнительного директора ООО "НПП "Александр" за заключение с указанной коммерческой организацией контрактов, а также за общее покровительство при выполнении работ".

"Кроме того, Лайко, путем предоставления недостоверных сведений о реализации изделий, совершил многомиллионное хищение денежных средств", - добавили в ведомстве.

В Кремле признают проблему с массовым забоем скота в Новосибирской области

Шойгу заявил, что от угрозы атак БПЛА не защищен ни один регион России

В Новосибирской области на помощь семьям, лишившимся скота, направили 80 млн рублей

На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

На Лебединском ГОКе самосвал с грузом раздавил "УАЗ", погибли пять человек

Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" вывезена на старт Байконура

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8703 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 820 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
