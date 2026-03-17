Лавров обсудил с главой МИД Турции энергетику, Украину и Ближний Восток

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает во вторник издание "Ени Шафак".

Отмечается, что министры обсудили ряд вопросов, в частности ситуацию на Ближнем Востоке. Согласно сообщению, Фидан и Лавров обменялись мнениями о "шагах, которые можно предпринять для прекращения войны в регионе".

Кроме того, издание пишет, что во время разговора они затронули тему украинского конфликта. Фидан со своей стороны выразил готовность принять в Турции следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом.

Помимо этого, министры обсудили вопросы энергетической безопасности.