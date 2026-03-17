Минобороны РФ заявило о нейтрализации с 13:00 над регионами 35 дронов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские военные с 13:00 до 20:00 вторника перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 25 БПЛА сбили над Краснодарским краем.

Минобороны РФ сообщило, что по два беспилотники сбили над Крымом, Белгородской областью и Черным морем.

По одному дрону ВСУ нейтрализовали над Азовским морем, Брянской, Курской областями и Ставропольским краем, сказано в сообщении министерства.