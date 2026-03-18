Более 450 пассажиров поездов задерживаются в пути из-за непогоды в Забайкалье

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Два пассажирских поезда с более 450 пассажирами ожидают расчистки сугробов на участке Транссиба в Забайкальском крае, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В связи со сложной метеорологической ситуацией из-за сильного ветра, который занес снег на железнодорожные пути, пассажирский поезд №301 Приаргунск - Чита 2 находится на железнодорожной станции Арабатук Забайкальской железной дороги со 182 пассажирами", - говорится в сообщении.

Задерживается также отправление поезда №302 Чита 2 - Приаргунск с 273 пассажирами. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") проводит работы по очистке железнодорожных путей от снега.

Борзинский транспортный прокурор организовал прием граждан в пассажирском поезде, разъяснил гражданам их права в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что во вторник снегопад осложнил обстановку на перегоне Харанор - Арабатук. Прогнозировалась задержка поездов.