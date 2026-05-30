Поиск

В результате атаки на автомобиль в Белгородской области погибли два мирных жителя

Еще двое ранены

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Белгородской области погибли двое мужчин, еще двое получили ранения, сообщил оперштаб региона.

"В посёлке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте", - говорится в сообщении оперштаба в Мах.

Двух пострадавших с предварительным диагнозом "акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи" доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода для обследования.

В результате удара дрона автомобиль загорелся, добавили в оперштабе.

Белгород Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В результате атаки на автомобиль в Белгородской области погибли два мирных жителя

Иран сбил вражеский БПЛА у острова Кешм в Ормузском проливе

Власти призвали не ездить по трассе "Новороссия" без необходимости из-за минной угрозы

В Крыму ввели ограничения на продажу бензина

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

 Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

Что произошло за день: пятница, 29 мая

Путин назвал законными целями все места запусков дронов против России

Путин сказал о способности "сровнять с землей" тех, кто нападет на Калининградскую область

Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

 Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

Пожар в морском порту Темрюка после падения обломков БПЛА ликвидирован
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2387 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов