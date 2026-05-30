В результате атаки на автомобиль в Белгородской области погибли два мирных жителя

Еще двое ранены

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Белгородской области погибли двое мужчин, еще двое получили ранения, сообщил оперштаб региона.

"В посёлке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте", - говорится в сообщении оперштаба в Мах.

Двух пострадавших с предварительным диагнозом "акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи" доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода для обследования.

В результате удара дрона автомобиль загорелся, добавили в оперштабе.