В Забайкалье расчистили снежные заносы на участке Транссиба

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов восстановили на участке Транссиба Харанор - Арабатук в Забайкальском крае, который из-за непогоды оказался под снежными заносами, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД").

Движение поездов на перегоне, ранее прерванное в связи со сложными метеорологическими условиями, восстановлено вечером 18 марта.

"Во время вынужденных стоянок пассажирских поездов, пассажиры обеспечивались питанием, питьевой водой, в вагонах поддерживался комфортный температурный режим", - говорится в сообщении.

В настоящее время работы по очистке путевой инфраструктуры от снежных заносов и обеспечению штатного режима движения поездов продолжаются.

Как сообщалось, движение на участке Транссиба было прервано из-за сильного ветра и снегопада. Были задержаны пассажирские поезда, в последствии направленные на станции отправления.