Вылет около 30 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за вводившихся ограничений

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вылет 26 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", S7 следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Россия" в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару; "Победа" - в Екатеринбург, Казань, Челябинск; "Ямал" - в Ноябрьск и Тюмень; "Северный ветер" - в Самару и Нижний Новгород; "Аэрофлот" - в Санкт-Петербург.

Задерживается вылет нескольких рейсов по международным направлениям: Nesma airlines и "Уральских авиалиний" в Шарм-эль-Шейх, "Ираэро" - в Анталью, Red Wings - в Тбилиси, "Азимута" и "России" - в Стамбул.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи были введены во вторник вечером для обеспечения безопасности полетов и сняты в среду утром.

Как сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем канале в Мах, минувшим вечером в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Из-за введенных ограничений экипажи нескольких бортов приняли решения об уходе на запасные аэродромы.

Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

