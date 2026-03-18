Совфед ратифицировал соглашение о медобследовании граждан Таджикистана перед въездом в РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду одобрил закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном о медицинском освидетельствовании граждан республики перед въездом в РФ для осуществления трудовой деятельности.

Соглашение было подписано в Душанбе в октябре 2025 года. Документ предусматривает, в частности, что при намерении гражданами Таджикистана въехать в РФ для осуществления трудовой деятельности, они будут проходить медобследование в уполномоченных российским Минздравом организациях.

Это регулирование отличается от установленного законом от 25 июля 2002 г. 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которому медицинское освидетельствование иностранных граждан, въезжающих на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, проводится в медицинских организациях, находящихся на территории РФ.

Соглашение предусматривает, что медицинское освидетельствование граждан Таджикистана осуществляется на возмездной основе в рамках договора об оказании платных медицинских услуг в национальной валюте Таджикистана. По результатам прохождения медицинского освидетельствования граждан Таджикистана уполномоченная организация выдает соответствующее заключение, признаваемое на территории РФ.

