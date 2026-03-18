Песков прокомментировал помилование президентом 23 осужденных женщин

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о помиловании 23 отбывающих наказание женщин стал реакцией на обращение общественников, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Тема помилования женщин поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции", - сказал он.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев 17 марта сообщил. что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, в том числе тех, у которых есть дети или родственники на СВО.

"Принятый гуманный акт станет для них шансом для пересмотра жизненных ориентиров, реализации положительных планов на будущее и воспитание своих детей", - сказал Фадеев журналистам.