Москва не получала сигналов от Европы по диалогу об энергосотрудничестве

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - РФ не получала никаких сигналов от Европы о диалоге по энергосотрудничеству, но это никогда не поздно сделать, президент Владимир Путин открыт к конструктивному диалогу и по острым вопросам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что европейцы направляли сигналы о том, что они "хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, но что мы не считаем необходимым и целесообразным".

"Иных сигналов мы не получали от европейцев. С другой стороны, никогда не поздно, вы знаете, что президент Путин открыт к конструктивному диалогу и открыт к обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров", - отметил пресс-секретарь главы государства.