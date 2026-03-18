Военные РФ поразили 28 дронов над регионами, Азовским и Черным морями

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что дежурными средствами ПВО с 09:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в Минобороны РФ, 13 беспилотников поражены над территорией Краснодарского края, три БПЛА - над территорией Ставропольского края, два БПЛА - над Крымом.

Кроме того, семь БПЛА нейтрализованы над акваторией Азовского моря и три БПЛА - над акваторией Черного моря.