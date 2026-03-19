РФ отправила 29 т гумпомощи пострадавшему от наводнения Мозамбику

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ доставил 29 тонн гуманитарной помощи пострадавшему от наводнения населению Мозамбика, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставил в африканскую республику гуманитарный груз общей массой порядка 29 тонн. Российские спасатели передали в пострадавший от наводнения регион продукты питания, предметы первой необходимости, а также палатки и одеяла", - говорится в сообщении.

Гуманитарная операция была осуществлена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина, по поручению правительства РФ и распоряжению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

В январе в Мозамбике прошло наводнение, вызванное разливом реки Комати из-за сезона дождей. Погибли 103 человека, более 200 тыс. человек пострадали.