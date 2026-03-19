Путин призвал прокуроров не допускать избыточных проверок бизнеса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что к работникам прокуратуры сегодня предъявляются повышенные требования по защите прав предпринимателей, призвал прокуратуру не допустить избыточных проверок бизнеса.

Выступая на коллегии Генпрокуратуры в четверг, Путин напомнил, что в прошлом году все надзорные органы перешли на рискориентированный подход, и в тех случаях, когда риски отсутствовали, ограничивались профилактическими мерами.

"Тем самым было значительно снижено количество проверок, которые существенно тормозили работу предприятий", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "сейчас нужно всесторонне проанализировать итоги применения такого подхода и дальше убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры".

"Это крайне важно для экономического суверенитета России, для стабильной работы промышленности, особенно средних и малых производств. Прошу и дальше действовать в этой сфере продуманно и взвешенно, проводить оптимальное число проверочных мероприятий и при этом обеспечить надежную защиту прав потребителей", - призвал Путин.

Владимир Путин Генпрокуратура РФ
