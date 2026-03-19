Путин подчеркнул важность соблюдения законов в ходе выборов

Президент поручил Генпрокуратуре обеспечить соблюдение законов в ходе думской избирательной кампании в этом году

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить соблюдение законов в ходе думской избирательной кампании в этом году.

"Ситуация накладывает отпечаток на текущие вопросы. На некоторые вещи нужно обратить внимание. Александр Владимирович (генпрокурор Гуцан - ИФ) сказал по поводу выборной кампании. Конечно, это то, на что следует обратить особое внимание. Нужно обеспечить, безусловно, соблюдение законов в ходе предвыборной борьбы и при подведении итогов, чтобы у нас все соответствовало закону", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

"От этого зависит доверие общества к вновь образованным органам власти. Это всегда важно, а у нас сегодня и сейчас - в особенности", - подчеркнул он.