В 2025 году количество нарушений в сфере ОПК в России выросло на 6,1%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Количество правонарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса в 2025 году выросло на 6,1%, ситуация с нарушениями в этой сфере требует особого внимания со стороны прокуроров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация с нарушениями в сфере оборонно-промышленного комплекса требует особого внимания со стороны прокуроров, потому что, во-первых, средства государство туда направляет большие. Они и сейчас нужны, и потом пригодятся - реализованные в соответствующей продукции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Он отметил: "Видите, что в мире происходит, так что нам свои запасы надо будет восстанавливать и на внешнем рынке - ниши большие открываются".