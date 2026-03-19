В 2025 году количество нарушений в сфере ОПК в России выросло на 6,1%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Количество правонарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса в 2025 году выросло на 6,1%, ситуация с нарушениями в этой сфере требует особого внимания со стороны прокуроров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация с нарушениями в сфере оборонно-промышленного комплекса требует особого внимания со стороны прокуроров, потому что, во-первых, средства государство туда направляет большие. Они и сейчас нужны, и потом пригодятся - реализованные в соответствующей продукции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Он отметил: "Видите, что в мире происходит, так что нам свои запасы надо будет восстанавливать и на внешнем рынке - ниши большие открываются".

Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

Генпрокурор поручил проверить, как осуждённые коррупционеры проходят службу в зоне СВО

Суды по искам прокуроров за год обратили в доход РФ имущество коррупционеров на 1,6 трлн руб.

Путин призвал прокуроров не допускать избыточных проверок бизнеса

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

СКР сообщил о задержании сотрудников "Мособлгаза" по делу о взятках

РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

"Газпром" заявил о росте числа атак дронов на черноморские газопроводы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 896 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8725 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });