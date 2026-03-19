Путин напомнил о важности квалифицированной поддержки прокурорами гособвинения

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал одной из важнейших задач прокуроров грамотное поддержание государственного обвинения в судах как залога справедливого и обоснованного судебного приговора.

"Наряду с надзорной деятельностью важнейшей задачей прокуроров остается квалифицированное поддержание гособвинения. Это способствует вынесению обоснованных судебных решений, отвечающих принципам законности, справедливости и гуманности", - сказал глава государства, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры России в четверг.

Путин особо поблагодарил работников прокуратуры "за профессионализм и высокую самоотдачу, за системную целенаправленную работу по обеспечению прав и законных интересов граждан России".

Особую признательность президент РФ выразил тем сотрудникам надзорного ведомства, которые служат в Донбассе и Новороссии, приграничных областях России.