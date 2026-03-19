Путин призвал реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил Генпрокуратуре России задачу жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки с применением информтехнологий.

"Решительно и наступательно нужно противодействовать экстремизму. Жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе, с применением информационных технологий", - заявил Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ в четверг.