Первый этап съезда "Единой России" пройдет в июне

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Первый этап съезда "Единой России" пройдет в последней декаде июня, второй – в конце августа, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

"На первом этапе мы утвердим списки и идеологическую программу, на втором – выборную программу партии "Единая Россия", - сказал Якушев в четверг на заседании генсовета партии.

Он сообщил, что идет регистрация на предварительное голосование, которое пройдет 25-31 мая. В настоящее время на предварительное голосование "Единой России" на всех уровнях выборов зарегистрировались 1709 кандидатов, 506 из них примут участие в процедуре по отбору кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. Из них 81 человек – участники специальной военной операции.