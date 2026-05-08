Минобороны РФ заявило о нарушении Украиной перемирия в честь Дня Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на объявление перемирия в честь Дня Победы украинские подразделения продолжают наносить удары по позициям российских войск и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы - с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении ведомства.

"Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей", - заявили в министерстве.