Российские военные заявили о зеркальном ответе на нарушения перемирия Украиной

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия зеркально реагирует на нарушение Украиной перемирия, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА", - сказано в заявлении министерства.

"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима", - говорится в заявлении министерства.