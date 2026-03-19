Торговый центр горит в Бурятии на площади 6 тыс. кв. метров

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание в торговом центре в Муйском районе Бурятии на площади 6 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Поступило сообщение о загорании торгового центра, расположенного по адресу: Муйский район, н.п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 53. Установлено, что произошло загорание кровли и складского помещения. Общая площадь пожара - 6 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из гостиницы, расположенной в здании, эвакуирован 21 человек.

Информации о пострадавших не поступало.

К тушению привлечены 21 человек, 10 единиц техники и пожарный поезд, добавили в ведомстве.