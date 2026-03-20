Досрочный период ЕГЭ-2026 пройдет в России с 20 марта по 20 апреля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Досрочный период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует в России в пятницу, 20 марта, всего на участие в нем зарегистрировались 2 тыс. 542 человека, сообщили в Рособрнадзоре.

Досрочный период ЕГЭ 20 марта начинается с экзаменов по географии и литературе. 24 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку, 27 марта - по математике (базового и профильного уровней), 31 марта - по биологии, физике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 3 апреля состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 7 апреля - ЕГЭ по информатике и обществознанию, 10 апреля - по истории и химии. С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Экзамены пройдут в 70 регионах России.

Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года, а также обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, напомнили в ведомстве.

Наиболее популярными предметами у участников досрочного периода являются русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология, сообщили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля.