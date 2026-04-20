На досрочном ЕГЭ нарушителя со шпаргалкой выявил ИИ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена прошел без сбоев, за нарушение порядка были удалены четыре человека, одного нарушителя выявил за использованием шпаргалки искусственный интеллект (ИИ), сообщили в Рособрнадзоре.

"За нарушения порядка проведения ЕГЭ с экзаменов были удалены четыре человека. Первого в этом году нарушителя выявил искусственный интеллект, разработанный компанией "Ростелеком". Нейросеть, анализирующая поведение выпускников, зафиксировала использование шпаргалки у одного из участников в экзаменационном пункте Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Этого выпускника с экзамена удалили.

В целом досрочный период ЕГЭ прошел в штатном режиме с 20 марта по 20 апреля, всего в нем приняли участие 2 236 человек.

Для проведения ЕГЭ в досрочный период было задействовано 113 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 69 регионах России, организацию экзаменов обеспечивали более 2 тысяч работников ППЭ.