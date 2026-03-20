Путин отметил вклад мусульманских организаций в укрепление института семьи

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении российских мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

"Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами", - говорится в тексте поздравления Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также отметил неустанное внимание мусульманских организаций к реализации патриотических, образовательных и гуманитарных инициатив.