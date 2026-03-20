Восемь землетрясений произошло возле Северных Курил

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Восемь землетрясений магнитудой от 4,1 до 5 зарегистрированы в ночь на пятницу в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Восемь землетрясений магнитудой от 4,1 до 5 произошли минувшей ночью в Тихом океане с эпицентром в 190 км южнее города Северо-Курильска на о. Парамушир с очагами на глубине 10 и 45 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, самое последнее землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в пятницу в 06:10 по сахалинскому времени (четверг 22:10 мск) с эпицентром в том же районе, очаг залегал на глубине 40 км.

Во всех случаях подземные толчки в населенных пунктах Курильских островов не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

РАН Северные Курилы Сахалинская область
