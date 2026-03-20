Поиск

Думе предложили создать механизм передачи региональных мер соцзащиты Социальному фонду

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1182043-8, который создает бюджетный механизм для передачи регионами функций по предоставлению региональных мер социальной защиты государственным внебюджетным фондам.

Статья 138.6 Бюджетного кодекса (БК) определяет правила предоставления субвенций бюджету государственного внебюджетного фонда РФ из региональных бюджетов. Сейчас эта статья позволяет регионам направлять субвенции внебюджетным фондам на меры соцзащиты, но только если такая передача полномочий предусмотрена федеральными законами или указами президента. Предлагается установить, что субвенции могут направляться на основании также и региональных нормативных правовых актов.

Цели и условия предоставления таких субвенций будут определяться соглашениями между органом управления внебюджетного фонда и высшим исполнительным органом соответствующего региона в порядке, установленном правительством.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, изменения обусловлены передачей Социальному фонду России на основании соглашений функций по осуществлению региональных мер социальной поддержки.

В настоящее время региональные меры социальной защиты администрируются органами социальной защиты регионов. Законопроект создает бюджетную основу для централизации этих функций.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Отложенный срок объясняется необходимостью нормативной, финансовой и технической подготовки регионов и Социального фонда.

правительство Госдума Социальный фонд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });