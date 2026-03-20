Песков заявил о готовности РФ обеспечить растущий спрос на удобрения на мировом рынке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мировой спрос на поставки удобрений растет, Россия - одна из немногих стран, которая способна обеспечить удовлетворение растущего спроса на рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о том, что Нью-Дели ведет с Москвой переговоры об увеличении поставок.

"Это коммерческий вопрос. Все-таки удобрения продают отдельные компании и покупают тоже отдельные компании. Единственное, что можно сказать, что спрос растёт на удобрения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Россия в этом году увеличить поставки удобрений в Индию и получала ли такие обращения от индийских властей.

Он также подчеркнул: "Россия - одна из немногих стран, которая способна обеспечить растущие предложения на рынке".

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, Индия ведет переговоры с Россией, Белоруссией и Марокко об увеличении поставок удобрений, опасаясь их дефицита из-за конфликта на Ближнем Востоке и сокращения китайского экспорта.

Страны Ближнего Востока обеспечивали примерно ⁠половину импорта диаммонийфосфата (DAP) и карбамида в Индию. Крупнейшим поставщиком DAP в страну традиционно является Саудовская Аравия, карбамида - Оман.

Сейчас у Индии больше запасов удобрений, чем в прошлом году, но если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то ситуация с обеспечением аграриев перед летней посевной может стать напряженной, сказал изданию источник в правительстве страны. "Поэтому мы обсуждаем с Россией и другими (странами - ИФ) возможность увеличения поставок в ближайшие месяцы", - заявил он.

По данным министерства торговли и промышленности Индии, страна в 2025 году нарастила импорт российских удобрений на 41%, до 6,5 млн тонн.

Общий объем индийского импорта удобрений в прошлом году вырос на 45% и превысил 27,4 млн тонн. Россия стала крупнейшим поставщиком, за ней следуют Китай, Саудовская Аравия, Марокко и Оман.

