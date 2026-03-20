Поиск

МИД РФ заявил протест послу Израиля из-за обстрела съемочной группы RT в Ливане

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Послу Израиля в России Одеду Йосефу заявлен протест в связи с обстрелом, в результате которого на юге Ливана пострадала съемочная группа телеканала RT, сообщает МИД РФ.

"С российской стороны заявлен протест в связи с обстрелом сотрудников съемочной группы телеканала RT, получивших ранения в результате ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана. Указано на необходимость проведения тщательного расследования обстоятельств случившегося и недопущения подобной практики в будущем", - заявили в МИД в пятницу.

Йосеф был принят в пятницу замглавы МИД РФ Геннадием Борисенко.

Как отметили на Смоленской площади, "в ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено сохраняющейся напряженной военно-политической обстановке в ближневосточном регионе".

МИД РФ Израиль Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

