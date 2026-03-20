Путин обсудил с СБ РФ предложения по развитию МВД

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы развития министерства внутренних дел.

"У нас сегодня вопросы, посвященные развитию системы министерства внутренних дел, несколько докладчиков, в том числе и министр финансов. Но предложил бы начать с Сергея Кужугетовича Шойгу, я просил его обобщить все предложения, которые по этому вопросу поступали из разных ведомств", - сказал Путин, открывая совещание, после чего передал слово секретарю Совбеза РФ.