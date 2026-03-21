Семь землетрясений произошло у берегов Камчатки за сутки

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения 30 июля прошлого года, за сутки зарегистрировано семь наиболее заметных подземных толчков магнитудой до 5,0, сообщает в субботу главное управление МЧС России по региону.

"За сутки произошло 7 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. Один из них ощущался в населенных пунктах региона силой до 2 баллов", - говорится в сообщении.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки.