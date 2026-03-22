Минобороны заявило о переходе под контроль РФ Потаповки в Сумской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селом Потаповка в Сумской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

По информации российского военного ведомства, в Харьковской области нанесено поражение подразделениям шести украинских бригад в районах Верхней Писаревки, Веселого, Избицкого, Приколотного и Шевченково.

"Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены склад боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств", - сообщили в Минобороны РФ.