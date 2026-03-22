Песков заявил, что военные действия против Ирана сплачивают население вокруг власти

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Военные действия против Ирана ведут к сплочению населения этой страны вокруг ее руководства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас остается ясным одно - что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Представитель Кремля заметил, что, "к сожалению, война имеет тенденцию к расширению своих границ".

Он отметил, что пока ситуация не демонстрирует позитивных изменений, поэтому вряд ли можно прогнозировать, как она будет развиваться дальше.

"Поэтому, как будет дальше развиваться ситуация, не думаю, что кто-то трезвомыслящий возьмется прогнозировать. Но то, что ничего хорошего не происходит, это однозначно", - сказал Песков.

Убийство лидеров Ирана будет иметь очень глубокие последствия, заявил он.

"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это ненормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий", - сказал Песков.

Хроника 28 февраля – 22 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Дмитрий Песков
