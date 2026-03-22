Дрон атаковал белгородское село во время поездки губернатора

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона во время его рабочей поездки в воскресенье в приграничный Грайворонский округ.

"Один из беспилотников совершил налет в момент, когда мы разговаривали с местными жителями. Заняли безопасное место в Доме культуры. Сотрудником Росгвардии из стрелкового оружия БПЛА был сбит", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений из-за данной атаки нет.

Гладков добавил, что продолжается разбор завалов в селе Смородино на месте, где накануне дрон ВСУ атаковал почту и магазин. Ранее сообщалось, что в результате этого удара погибли четыре женщины.