До четырех выросло число жертв обстрела в белгородском селе Смородино

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Еще две мирные жительницы погибли в селе Смородино (Белгородская область) в результате обстрела ВСУ, сообщает в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.

Тела двух женщин извлечены из-под завалов. Ранее в субботу сообщалось о двух жертвах обстрела.

Также ранее стало известно об одной пострадавшей: женщина получила множественные осколочные ранения, перелом предплечья. Ее состояние оценивалось как тяжелое.