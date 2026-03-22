Десять БПЛА уничтожено над Ленобластью

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Десять беспилотников ликвидировано на территории Ленинградской области в воскресенье, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Силами ПВО сбит десятый БПЛА в районе деревни Изора Гатчинского округа", - написал Дрозденко в своем канале в Max.

Ударной волной повреждено остекление в трех квартирах, зафиксировано возгорание сухой травы.

"Воронка от падения обнаружена, поле потушено. Пострадавших нет", - отметил глава региона.

Дрозденко добавил, что работа по отражению атаки БПЛА продолжается.

Ранее в воскресенье он сообщал о ликвидации девяти дронов.