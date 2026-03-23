Одиннадцатый беспилотник сбит над Ленинградской областью

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации БПЛА над Гатчинским районом Ленобласти, обошлось без пострадавших.

"Еще один, одиннадцатый, вражеский беспилотник уничтожен над Гатчинским районом Ленобласти. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем канале в Мах в ночь на понедельник.

Накануне на территории Ленинградской области, согласно сообщению Дрозденко, было нейтрализовано 10 беспилотников.