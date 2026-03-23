Путин подписал закон о порядке взаимного исполнения РФ и Белоруссией постановлений судов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2024 года.

Согласно документу, судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны.

