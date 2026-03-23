Президент подписал закон о праве ЧОПов применять боевое оружие для защиты от БПЛА

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении права специализированным частным охранным организациям получать в Росгвардии боевое стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов от беспилотников.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отдельным частным охранным организациям (право учреждения которых есть у субъектов топливно-энергетического комплекса, стратегических предприятий или стратегических акционерных обществ) предоставляется право получать в территориальных органах Росгвардии во временное пользование боевое стрелковое оружие и патроны к нему. Такое оружие будет им выдаваться в целях пресечения противоправного функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов на объектах (территориях), в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, в период проведения СВО.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее объяснял, что "с начала специальной военной операции противник не прекращает диверсионно-террористические атаки на объекты топливно-энергетического комплекса и иные стратегически важные предприятия с применением БПЛА; только с начала 2024 года зафиксировано более 920 таких нападений на объекты ТЭК".

"Практика показывает, что против таких угроз одним из наиболее результативных средств является стрелковое автоматическое оружие. А охрану более 80% объектов ТЭК сегодня осуществляют именно частные охранные организации. Но по закону им разрешено использовать только служебное оружие (гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное нарезное), и часто его просто недостаточно, чтобы быстро и эффективно отразить атаку БПЛА и иных (подводных, надводных, наземных) беспилотных средств", - считает глава комитета.

По его мнению, "возможность получения специализированными частными охранными организациями боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит: существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан; усилить охрану важных объектов и территорий; реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее".

