"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Нефтегазовые компании получили право на создание собственных решений в обеспечении безопасности своих объектов, "НОВАТЭК" наращивает компетенции в этом вопросе, сообщил глава компании Леонид Михельсон в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"У нас все объекты заведены в одну цепочку, что если где-то выпадает что-то из цепочки, могут остановиться очень большие производства. Набираемся опыта, много приходится делать самим. И нам дали такое право именно этим заниматься, спасибо за это государству. Очень хорошие контакты с Минобороны, но еще работать, работать и работать", - сказал он.

Михельсон отметил, что объекты энергетических компаний являются сверхважными для государства, поскольку обеспечивают большой объем доходов бюджета.

Как сообщалось, в марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении права специализированным частным охранным организациям получать в Росгвардии боевое стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов от беспилотников.