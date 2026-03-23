Возродить промысел гренландского тюленя могут в Баренцевом и Белом морях

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Восстановление промысла гренландского тюленя в Баренцевом и Белом морях обсуждается на парламентском уровне, сообщила пресс-служба Мурманской областной думы по итогам заседания комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.

Вопрос планируется рассмотреть в апреле этого года на заседании профильного комитета ПАСЗР (Парламентской ассоциации северо-запада России - ИФ).

Вместе с тем, восстановление промысла влечет за собой необходимость возобновления научно-исследовательских и экспедиционных работ по оценке численности тюленей, создания морской и береговой инфраструктуры для переработки и реализации сырья.

Также, по мнению депутатов, потребуется в действующие программы господдержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса России и регионов встроить меры прямой поддержки такого вида промысла.