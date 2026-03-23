Минобороны РФ сообщило о поражении 67 украинских беспилотников за семь часов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 13:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотники были нейтрализованы над территориями Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областей, Республики Крым и Московского региона.