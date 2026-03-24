В параде Победы в Москве впервые примет участие уральский казачий расчет

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Казаки из регионов Урала впервые примут участие в параде в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве, сообщил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в Мах.

"Для участия в главном параде страны направили 130 человек, среди них ветераны специальной военной операции, студенты из Челябинска, а также казаки из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Башкирии", - уточнил он.

По его словам, в настоящее время уральцы проводят тренировки на полигоне в Подмосковье.