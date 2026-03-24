В параде Победы в Москве впервые примет участие уральский казачий расчет

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Казаки из регионов Урала впервые примут участие в параде в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве, сообщил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в Мах.

"Для участия в главном параде страны направили 130 человек, среди них ветераны специальной военной операции, студенты из Челябинска, а также казаки из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Башкирии", - уточнил он.

По его словам, в настоящее время уральцы проводят тренировки на полигоне в Подмосковье.

Новости по теме

Власти исключили взрыв газа как причину обрушения дома в Севастополе

Рэпер-иноагент Оксимирон заочно приговорен к обязательным работам

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Севастополе завершены

В Севастополе возбудили уголовное дело в связи с обрушением многоэтажки

В Белгородской области могут ввести новые правила оповещения об угрозах БПЛА

На орбиту выведены первые 16 российских интернет-спутников "БЮРО 1440"

Уолл-стрит выросла в понедельник на заявлениях Трампа о переговорах с Ираном

Сенат США утвердил кандидатуру Маллина на пост министра внутренней безопасности

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Севастополе

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8770 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1021 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
